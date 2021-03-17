В Нижнем Новгороде заработал ресурсный центр социальной поддержки людей с РАС

Игорь Комаров и Глеб Никитин открыли Ресурсный центр социальной поддержки людей с РАС. Фото: Кирилл Мартынов

В Нижнем Новгороде открылся ресурсный центр социальной поддержки людей с расстройствами аутистического спектра (далее РАС). Он будет координировать работу в данном направлении социальных учреждений во всех районах области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В церемонии открытия поучаствовали полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Они не только осмотрели интеграционные и игровые пространства центра, но и пообщались с родителями детей, которые его посещают.

- На сегодняшний день в регионе проживает около 1100 детей с диагнозом РАС, и главная задача Ресурсного центра - стать для семей «единым окном», куда они смогут обратиться за помощью и получить поддержку специалистов, - поделился глава региона.

Центру также был подарен служебный автомобиль, его будут использовать для проведения обучающих мероприятий в районах региона.

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