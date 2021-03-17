Ввод жилья в Нижегородской области по итогам 2020 года вырос на 4,7%

В 2020 году в Нижегородской области в эксплуатацию ввели 6 028 жилых домов. Это превышает показатели 2019 года на 4,7%. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

Регион показал настолько хорошие результаты по объему жилищного строительства, что даже занял третье место среди регионов ПФО.

- Этого результата удалось достичь не только за счет хороших темпов строительства многоквартирных домов, но и за счет частного сектора, – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

К слову, к 2030 году показатели по строительству жилья должны составить не меньше 0,82 квадратных метров на человека в год. Чтобы достичь этой цели в Нижегородской области проводится комплексное развитие территорий, а также механизм инфраструктурных облигаций.

Напомним, реализация национального проекта «Жилье и городская среда» проводится в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

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