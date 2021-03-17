Нижегородский волонтер объяснила, почему так важно голосовать за объекты комфортной городской среды

Волонтер проекта Комфортная городская среда Елена Хохлова рассказала, почему она решила заняться волонтерством.

- Уже несколько лет мы с ребятами из объединения «Доброе сердце» помогаем детям-инвалидам, призналась Елена Хохлова. – Знаю, что, например, в Балахне нет зоны для взаимодействия детей с разными возможностями здоровья. Прекрасной идеей был бы веревочный городок. Он важен и для развития физических навыков, и для становления личности ребенка с особенностями развития. В действительности никто лучше самих местных жителей не знает, какие объекты им нужны.

Напомним, голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» пройдет с 26 апреля по 30 мая. Присоединиться к команде волонтеров, можно перейдя по ссылке https://dobro.ru/event/10041785.