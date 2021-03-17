В Нижнем Новгороде закупят снегоуборочную технику на 1 млрд рублей

В автопарк дорожной снегоуборочной техники Нижнего Новгорода планируют закупить 207 новых машин. На эти цели требуется сумма в один миллиард рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Уже в этом месяце из городского бюджета будет выделено 85,6 миллионов рублей, которые пойдут на первичный платеж.
- Сейчас мы работаем с федеральным Минпромторгом, чтобы получить 10-процентную субсидию на приобретение техники, - подчеркнул глава города Юрий Шалабаев. - Если получится, то стоимость лизинга будет практически соответствовать уровню инфляции.
Известно, что лизингового партнёра выберут с помощью конкурса. При этом выплачивать средства мэрия начнёт только в 2023 году и будет делать это на протяжении пяти лет.
Всего бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год планируют увеличить на 380 миллионов рублей. Эти деньги направят на переселение граждан из аварийного фонда, а также на ремонт городских сетей освещения, коллекторов и вагонов метрополитена. Дополнительно привлеченные средства пойдут на содержание новых школ и детских садов.
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