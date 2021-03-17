19 многоквартирных домов отремонтируют в Дзержинске в 2021 году

В течение года в Дзержинске капремонт проведут в 19 многоквартирных домах. Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

В этом году в Дзержинске капитальный ремонт проведут в 19 многоквартирных домах. Работы будут проводиться в рамках региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Известно, что к основным работам приступят при наступлении благоприятных условий. В частности, ремонт крыш предполагает сухую и достаточно тёплую погоду, а ремонт системы теплоснабжения могут провести только после окончания отопительного сезона.

- Практически по всем домах запланирован ремонт крыш, за исключением трех домов: по проспекту Ленина, 89, улице Грибоедова, 24 и дома по улице Терешковой, - отметил директор МКУ «Городское жилье» Дмитрий Москвичев. – Теплоснабжение улучшат в домах на улицах Октябрьской и Терешковой.

Однако в настоящее время специалисты смогли приступить к ремонту систем водоотведения, горячего и холодного водоснабжения по улице Октябрьской.

Уже в апреле рабочие займутся ремонтом фасадов. Эти работы проведут в девяти домах: по проспекту Ленина, улице Маяковского, улице Чапаева, улице Ватутина (дома № 5 и 7), проспекту Циолковского и улице Грибоедова (дом № 24).

Список адресов, где будут проводить капремонт в 2021 году:

- проспект Ленина, № 87, 89, 91;

- улица Пирогова, № 1/2;

- улица Маяковского, № 2;

- улица Ватутина, № 5, 7, 76, 78, 80;

- улица Чапаева, № 41;

- улица Грибоедова, № 5, 24;

- улица Октябрьская, № 34, 44;

- улица Терешковой, № 52;

- проспект Циолковского, № 30;

- улица Новомосковская, № 32, 34.

Отметим, что срок ремонта ещё 16 домов перенесен из-за долгов неплательщиков в Фонд капитального ремонта Нижегородской области.

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