СК возбудил уголовное дело по факту падения ледяной глыбы на женщину в Дзержинске

В Дзержинске на коммунальщиков завели уголовное дело после того, как на женщину упала глыба льда. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Все произошло еще 25 января на улице Маяковского, где 52-летняя местная жительница спокойно шла по своим делам. Никакими сигнальными лентами участок пути огорожен не был, и женщина не подозревала об опасности. В какой-то момент с крыши сошла ледяная глыба и упала прямо на прохожую. С травмой головы потерпевшую доставили в больницу, ей потребовалась госпитализация.

Спустя полтора месяца СК отчитался, что возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

«В ходе расследования уголовного дела действиям должностных лиц из числа руководителей управляющей компании, оказывающей услуги по уборке ледяного образования и снега с крыши данного дома, будет дана юридическая оценка», - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.

Отметим, что это не первое уголовное дело, возбужденное в отношении коммунальщиков Дзержинска. Так, совсем недавно СК завел дело по факту травмирования 20-летней девушки, которая провалилась в яму с кипятком на улице Петрищева. Она получила серьезные ожоги 2-3 степени 75% тела и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.