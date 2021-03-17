Парковку на местном проезде улицы Артельной в Нижнем Новгороде ограничат с 6 апреля

На местном проезде улицы Артельной ограничат парковку. Фото: МКУ «Центр организации дорожного движения».

С 6 апреля остановка и стоянка транспорта на участке улицы Артельной Советского района будет временна прекращена. Ограничение будет действовать на местном проезде между домами №1 и №1А. Об этом сообщает в МКУ «Центр организации дорожного движения».

Новые изменения вводятся на указанном участке для того, чтобы увеличить его пропускную способность. Кроме того, движение по местному проезду по Артельной улице станет более беспрепятственным для движения транспорта, в том числе оперативных служб.

Водителей просят заранее планировать маршрут движения, а также быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.

Напомним, ранее мы сообщали, что с 22:00 17 марта и до 20:00 30 марта будет ограничен проезд на участке улицы Маршала Малиновского. Речь идет о дороге напротив дома № 116 по улице Ванеева.

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