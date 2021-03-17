На портале «Вам решать» продолжается голосование за установку спортплощадок в поселках Дзержинска

С 16 марта на портале «Вам решать» проходит голосование за инициативы жителей Нижегородской области. Среди представленных проектов 12 выдвинуты жителями пригородных поселков Дзержинска – Горбатовка, Желнино, Гавриловка, Пыра, Игумново и Бабино. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

- Все мы любим большой спорт, рекорды, победы наших спортсменов на крупных международных соревнованиях, но нужно помнить, что все большое начинается с малого, - отметил глава Дзержинска Иван Носков. - Поэтому я считаю важным поддержать инициативу посельчан об установке спортивных площадок в поселках.

Среди представленных на голосование проектов спортплощадки в поселке Горбатовка – на улице Осипенко и на улице Школьная, спортплощадки в поселке Желнино и Пыра. Также предложено установить спортивную площадку с оборудованием в поселке Гавриловка.

Голосование продлится с 16 марта по 15 апреля. К 1 мая конкурсная комиссия назовет выбранные проекты.