Три нижегородских музыканта остались без премии «Грэмми» в 2021 году

В 2021 году сразу три уроженца Нижегородской области — дирижёр Максим Емельянычев, пианисты Даниил Трифонов и Игорь Левит претендовали на звание лучших исполнителей. Они были кандидатами на получение престижной музыкальной премии «Грэмми». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В минувшее воскресенье, 14 марта, в Лос-Анджелесе прошла 63 церемония вручения наград.

Известно, что в номинации «Лучшее сольное инструментальное произведение классической музыки» пианист Данниил Трифонов представлял пластинку «Arrival» с 1-м и 3-м фортепианным концертом Рахманинова. В этой же номинации находился и Игорь Левит со своим полным циклом фортепианных сонат Бетховена.

В номинацию «Лучшая оперная запись» дирижер Максим Емельянычев попал с оперой Генделя «Агриппина» в составе итальянского коллектива Il Pomo D'Oro.

В настоящее время все эти исполнители имеют мировую известность, однако свой путь в музыке они начинали в Нижнем Новгороде.

Так, Игорь Левит или «новый Рихтер» обучался игре на фортепиано у своей мамы – Елены Левит, выпускницы Горьковской консерватории. Позже с семьей эмигрировал в Германию.

Уроженец Нижнего Новгорода - Даниил Трифонов отличался своими талантами уже в восьмилетнем возрасте. Тогда он успел дать несколько концертов с академическим симфоническим оркестром Нижегородской филармонии.

Позже Даниил обучался в средней специальной музыкальной школе им. Гнесиных в Москве, после окончания которой поступил в Кливлендский Институт музыки. Даниил Трифонов уже в четвертый раз получает номинацию на «Грэмми», а в 2017 году он даже становился лауреатом за лучший классический инструментальный сольный альбом.

Другой нижегородец - дирижер Максим Емельянычев был номинирован на «Грэмми» во второй раз. Интерес к музыкальной деятельности он получил от своих родителей: его мама получила специальность «дирижёр хора», а папа закончил консерваторию по классу трубы. Начальное музыкальное образование Максим получил в Дзержинске, а потом поступил в хоровое училище.

В настоящее время известно, что Максим Емельянычев приедет с гастролями в Нижний Новгород в честь 800-летия. Власти также ведут переговоры с Игорем Левитом и Даниилом Трифоновым.

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