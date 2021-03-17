Мининский университет подписал соглашение о сотрудничестве с «ЮНАРМИЕЙ».

Двухстороннее соглашение о взаимодействии и сотрудничестве подписано 16 марта Мининским университетом и всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «ЮНАРМИЯ» в лице начальника Главного штаба, трёхкратного чемпиона мира, шестикратного чемпиона Европы, серебряного призёра Олимпийских игр Никиты Нагорного.

На данный момент «ЮНАРМИЯ» объединяет более 775 тысяч детей и подростков со всей России, имеет обширную сеть региональных штабов, серьезные наработки и большой опыт в области патриотического и духовно-нравственного воспитания, в том числе через физическое развитие и спорт. Как сообщил и.о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков, основными для вуза станут три направления сотрудничества.

Двухстороннее соглашение о взаимодействии и сотрудничестве подписано 16 марта.

Кроме того, Мининский университет готов выступить как площадка для реализации совместных проектов на уровне региона. В свою очередь «ЮНАРМИЯ» как носитель технологий воспитания, в том числе и через студенческий спорт, может стать эффективным инструментом подготовки будущих педагогов к работе с детьми и подростками.