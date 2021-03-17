Газопровод прорвало при строительстве развязки на улице Циолковского 15 марта

Газопровод прорвало при строительстве развязки на Циолковского. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время строительства транспортной развязки на улице Циолковского оказался поврежденным газовая труба, которая была обнаружена здесь вопреки имеющейся схеме коммуникаций. Произошла утечка газа, которую оперативно удалось устранить. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород».

«Уже ночью все функционировало в штатном режиме», - сообщили в компании.

Как пояснили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, строительство развязки на Циолковского предполагает вынос коммуникаций из зоны проведения работ.

«При подготовке к перекладке очередной трубы водоснабжения рабочие субподрядной организации проводили шурфирование в связи с тем, что расположение коммуникаций зачастую не совпадает с имеющейся схемой. В процессе шурфирования была обнаружена газовая труба, на место незамедлительно вызваны представители газовой службы, на время обследования газопровода ограничена подача газа в данной трубе», - сообщили в ведомстве.

Газоснабжение было полностью восстановлено к часу ночи 16 марта.