Ольга Гудушина заняла пост и.о. главврача в Нижегородском диагностическом центре

Ольга Гудушина назначена исполняющей обязанности главного врача в Нижегородском областном диагностическом центре. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

До этого она занимала должность заместителя главного врача центра по медицинской части.

Предыдущий главврач Юрий Тарасов покинул свой пост по собственному желанию, так как достиг предельного возраста – 15 марта мужчина справил 70-летний юбилей. Диагностический центр Юрий Тарасов возглавлял на протяжении более 23 лет.

За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие здравоохранения Юрия Тарасова поблагодарил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Юрий Игоревич работает в нижегородском здравоохранении почти 50 лет, он начинал с должности врача-педиатра, был главным врачом участковой, а затем центральной районной больницы Городецкого района. Работал директором департамента здравоохранения Нижегородской области, - рассказал министр.

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