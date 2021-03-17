Двое рабочих в Нижнем Новгороде упали вместе с волной снега с крыши и остались живы

Рабочие отделались ушибами и испугом. Фото: скриншот из видео. Источник: «Типичный Нижний Новгород»

Двое рабочих в Нижнем Новгороде упали с крыши во время чистки снега. Мужчины отделались испугом и ушибами. Об этом сообщил очевидец в паблике «Типичный Нижний Новгород».

Несчастный случай с хорошим концом произошел в минувший вторник, 16 марта, в центре города. Сотрудники управляющей компании счищали снег и наледь с крыши пятиэтажного дома, всё шло хорошо, пока в какой-то момент снежная лавина не утащила рабочих вместе с собой.

Мужчины рухнули вниз и оказались засыпаны волной снега. На помощь рабочим пришли местные жители, которые вооружились лопатами и вызволили их из снежного плена.

- После обследования медиками их отпустили, - рассказал местный житель.

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