Новые детские площадки могут оборудовать в Игумново и Пыре.

С 16 марта в Нижегородской области началось голосование за инициативные проекты на сайте www.вамрешать.рф. Эти проекты были представлены жителями области в рамках программы «Вам решать!». 12 таких проектов были выдвинуты жителями поселков, входящих в состав городского округа город Дзержинск. Две из них касались направления «Все лучшее – детям».

Жители поселков Игумново и Пыра в рамках этого проекта предлагают обустроить детские площадки на территории своих поселков. Там будут обустроены детские аттракционы-качели. Они смогут появиться, если эти проекты победят в голосовании по проекту «Вам решать!».

Напомним, на эти цели в регионе было выявлено более 700 миллионов рулей. Только объединившись, мы сможем сделать город и поселки комфортными, удобными для жителей, - отметил глава Дзержинска Иван Носков. – Предлагаю поддержать наших земляков своими голосами».