Содержанием парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде будет заниматься новая организация

В Нижнем Новгороде планируют создать отдельную организацию для содержания парка «Швейцария». В настоящее время в мэрии проводится оценка затрат и поиск источников финансирования по этому вопросу. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии городской Думы по экологии 16 марта 2021 года.

- В случае с парком «Швейцария» принято решение о том, что это будет не дирекция парков и скверов, а отдельно взятая организация, которая будет качественно отслеживать состояние самого парка, постольку-поскольку объект стратегический и достаточно серьезный, - подчеркнул заместитель мэра Дмитрий Сивохин.

Напомним, что к 800-летию Нижнего Новгорода продолжается комплексное благоустройство парка «Швейцария». Недавно специалисты сообщили, что за семь месяцев работ подрядчик успел выполнить 40% запланированных работ.

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