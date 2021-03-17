Сергей Назаров назначен гендиректором «СИБУР-Кстово». Фото: sibur.ru

Новым генеральным директором ООО «СИБУР-Кстово» назначен Сергей Назаров. Предыдущий руководитель Александр Должиков, возглавлявший компанию последние четыре года, ушел на пенсию. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Сергей Назаров родился в 1984 году в Кстове. Окончил местный техникум по специальности «Переработка нефти и газа», после чего получил высшее образование в ННГУ имени Н.И. Лобачевского по специальности «Химия». Кроме того, он получил дополнительное образование по бизнес-программе и программе развития руководителей.

Начинал профессиональную карьеру в 2004 году аппаратчиком установки пиролиза на кстовской площадке предприятия «СИБУР-Нефтехим», где работал до 2010 года. В дальнейшем Сергей Назаров работал на руководящих должностях предприятий «Сибура» в разных регионах. С 2018 года занимал должность директора по развитию технологий на работающем в составе СИБУРа предприятии «ЗапСибНефтехим». Внёс большой вклад в ускоренный выход предприятия на проектную мощность.