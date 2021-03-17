Два свиноводческих комплекса могут построить в Нижегородской области за 9,6 млрд рублей

В Ардатовском и Сергачском районах планируется строительство двух свиноводческих комплексов. Каждый объект позволит содержать по 6 тысяч свиноматок, а также производить 180 тысяч голов свиней в год. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Известно, что нижегородские власти готовы оказать для инвесторов льготу по налогу на имущество в размере свыше 580 миллионов рублей.

Финансирование строительства комплекса в Ардатовском районе составит более 4,7 миллиардов рублей. Господдержка выделит льготы на 5 лет в размере 281,8 миллиона рублей. Так, окупиться объект должен к сентябрю 2027 года.

Появление свиноводческого комплекса в Сергачском районе обойдется в 4,9 миллиарда рублей. Причем господдержка на 5 лет будет составлять 298,5 миллионов рублей. Срок окупаемости – ноябрь 2027 года.

- Реализация этих инвестпроектов внесет значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса региона. На каждом предприятии предусмотрено создание 150 рабочих мест, - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков.

В следующий четверг, 25 марта, депутаты регионального Заксобрания рассмотрят данные инвестиционные соглашения и решат их дальнейшую судьбу.

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