Два свиноводческих комплекса могут построить в Нижегородской области за 9,6 млрд рублей

В Ардатовском и Сергачском районах планируется строительство двух свиноводческих комплексов. Каждый объект позволит содержать по 6 тысяч свиноматок, а также производить 180 тысяч голов свиней в год. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Известно, что нижегородские власти готовы оказать для инвесторов льготу по налогу на имущество в размере свыше 580 миллионов рублей.
Финансирование строительства комплекса в Ардатовском районе составит более 4,7 миллиардов рублей. Господдержка выделит льготы на 5 лет в размере 281,8 миллиона рублей. Так, окупиться объект должен к сентябрю 2027 года.
Появление свиноводческого комплекса в Сергачском районе обойдется в 4,9 миллиарда рублей. Причем господдержка на 5 лет будет составлять 298,5 миллионов рублей. Срок окупаемости – ноябрь 2027 года.
- Реализация этих инвестпроектов внесет значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса региона. На каждом предприятии предусмотрено создание 150 рабочих мест, - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков.
В следующий четверг, 25 марта, депутаты регионального Заксобрания рассмотрят данные инвестиционные соглашения и решат их дальнейшую судьбу.
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