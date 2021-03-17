16 воркаут площадок построят в Нижнем Новгороде в 2021 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шестнадцать площадок для воркаута построят в Нижнем Новгороде в 2021 году. Они появятся в семи районах города, сообщил директор департамента физической культуры и спорта администрации города Юрий Звездин на заседании постоянной комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре.

В частности, на Автозаводе будет установлено четыре воркаут-площадки, а в Канавинском, Московском, Сормовском, Нижегородском, Приокском и Советском районах – по две площадки. Сейчас мэрия готовит конкурсную документацию на закупку оборудования и подготовку основания площадок.

Напомним, открытый физкультурно-оздоровительный комплекс появится на стадионе «Красная Этна». Там также будет установлена воркаут-площадка: необходимое оборудование закупят на средства федерального и областного бюджетов, а монтаж будет произведен за счет средств городской казны.