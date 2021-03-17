Массовые проверки тонированных автомобилей пройдут в Нижнем Новгороде 17-24 марта. Фото: Алексей ФОКИН

Массовые проверки автомобилей на предмет запрещенной тонировки пройдут в Нижнем Новгороде с 17 по 24 марта. Операцию «Тонированное стекло» анонсировало УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Всю неделю инспекторы в усиленном режиме будут проверять машины на соответствие стекол требованиям техрегламента, в соответствии с которым светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя, должно быть не менее 70%.

«Автолюбителям необходимо помнить, что тонированные стекла автомобиля значительно ухудшают видимость и создает угрозу безопасности дорожного движения, что может стать причиной дорожно-транспортного происшествия с тяжелыми последствиями», - напоминают в Госавтоинспекции.

В этом году за подобное нарушение привлечено к ответственности более двух тысяч водителей. Штраф за излишнюю тонировку составляет 500 рублей.