«Родительский контроль» проверил питание в нижегородских школах. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

«Родительский контроль» проверил питание нижегородских школьников. 16 марта делегация из родителей совместно с чиновниками посетила столовые лицея №8 и школы №77 Сормовского района, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В ходе проверки оценивались соответствие блюд утвержденному меню, состояние столовой и обеденной мебели, посуды, наличие салфеток, условия соблюдения правил личной гигиены школьниками, наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу готовых блюд и прочее.

В лицее №8 также побывала министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова. По ее словам, горячее питание школьников находится на постоянном контроле не только Роспотребнадзора, но и министерства образования.

«Мы мониторим ситуацию еженедельно. Все порталы министерства образования региона открыты для обратной связи. Как только нам поступает сигнал из какой-либо школы, мы реагируем немедленно. Проверки организации горячего питания проходят регулярно. В этой работе участвует и Совет отцов, и Совет женщин региона, и родительские комитеты. Результат каждой такой проверки, каждый отклик мы анализируем и учитываем в дальнейшей работе. Мы очень серьезно работаем над формированием оптимального меню», - рассказала Петрова.

Также она добавила, что к проверкам планируют привлечь нижегородских рестораторов. Еда должна быть не только вкусной и полезной, но и красиво выглядеть.