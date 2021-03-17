Совет Федерации согласовал Андрея Травкина на пост прокурора Нижегородской области. Фото: Генпрокуратура РФ

Совет Федерации согласовал кандидатуру Андрея Травкина на пост прокурора Нижегородской области на заседании 16 марта. Об этом сообщает пресс-служба Совфеда.

В ходе заседания прошли консультации по представленным Президентом кандидатурам региональных прокуроров, а также военного прокурора. Были отмечены профессиональные и личные качества кандидатов, достижения в работе. Они ответили на вопросы сенаторов относительно решения наиболее острых проблем в своем регионе.

«По итогам совместного заседания в соответствии с Регламентом Совета Федерации Председателю СФ Валентине Матвиенко будет направлено заключение для информирования Президента РФ о результатах проведенных консультаций», — сказал председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Согласно конституции, региональные прокуроры назначаются на должность Президентом РФ после консультаций с Советом Федерации.

Напомним, бывшему заместителю прокурора Нижегородской области Дмитрию Жиделеву дали 12 лет строгого режима за получение взятки.

Справка «КП»

Андрей Травкин родился в 1978 году в Ярославле. Имеет два высших образования по специальностям «менеджмент» и «юриспруденция», кандидат юридических наук.

Андрей Травкин начал работать в органах прокуратуры Ярославской области в 2002 году. За восемь лет прошел путь от помощника межрайонного прокурора до прокурора района. В 2010 году переехал в Москву, где также продолжал восхождение по карьерной лестнице. С 2014 по 2019 годы возглавлял прокуратуру города Керчи Республики Крым, затем был назначен первым заместителем прокурора Астраханской области.

Почетный работник прокуратуры Российской Федерации. За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся правами Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроров Ярославской области, г. Москвы и Республики Крым.