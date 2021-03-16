Шуваловскую свалку начнут рекультивировать в апреле 2021 года

Рекультивация Шуваловской свалки промышленных и бытовых отходов начнётся в апреле этого года. Это обсуждалось сегодня на заседании постоянной комиссии нижегородской Думы по экологии.

Общая площадь свалки составляет около 18 гектаров и будет рекультивирована до конца следующего года. Об этом заявил директор ГБУ НО "Экология региона" Максим Левин.

– Отходы, хранящиеся на свалке, будут извлечены и сепарированы. Из большей части отходов будет изготовлен грунт-рекультивант, который будет возвращён обратно. Часть отходов будет направлена на объекты размещения. В этом году будет рекультивировано 7 гектаров, в следующем – 11. Работы начнутся в апреле 2021 года, – доложил директор "Экологии региона".

А также добавил, что сейчас на полигоне, согласно изысканиям, хранятся отходы 4-5 класса опасности:

– В основном это ТКО, строительные отходы, но не исключено, что в теле свалки есть промышленные отходы, так как полигон имеет долгую историю. Все они будут вывезены на объекты размещения отходов.

– Депутатский корпус готов включиться в работу и помогать осуществлять контроль за ликвидацией объекта в рамках наших полномочий, – резюмировала обсуждения заместитель председателя постоянной комиссии Елена Аржанова.

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