Уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области снижается. Фото: Александр Воложанин

Уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области продолжает снижаться. Об этом заявил сегодня губернатор региона Глеб Никитин на встрече с участниками программы стажировки "Executive Master in Publik Management (EMPM)" Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Участниками стажировки стали финалисты и победители конкурса "Лидеры России", а также представители крупных организаций. Они выбрали тему "Разработка комплекса мер, направленных на восстановление численности занятого населения" для работы. Программа стажировки предусматривает встречи с представителями органов исполнительной власти Нижегородского региона, администрации Дзержинска и бизнес-сообществ.

– Для стажировки вы выбрали очень нужную и перспективную тему. В последние годы уровень безработицы в Нижегородской области, как, впрочем, и в целом по России, уменьшался. Однако на пике пандемии число официально зарегистрированных в органах службы занятости граждан в качестве безработных выросло по сравнению с началом года почти в 9 раз – до 63,3 тысячи человек. С октября 2020 года уровень регистрируемой безработицы вновь начал снижаться. Сейчас он составляет 1,6% по сравнению с 3,6% на пике пандемии. Численность зарегистрированных на данный момент безработных – 29,4 тысячи человек, – рассказал Глеб Никитин.

А также подчеркнул, что число обращений в службу занятости выросло в 1,6 раза в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Уровень трудоустройства снизился из-за карантинных мероприятий. На пике пандемии он составил 25%. Сегодня уровень трудоустройства уже поднялся до 67,5%.

– Ситуация на рынке труда Нижегородской области развивается лучше, чем в других субъектах Приволжского федерального округа. В рейтинге регионов ПФО мы занимаем лидирующие позиции, имея одни из самых низких показателей безработицы. В этой работе важны новые идеи и предложения, – резюмировал Глеб Никитин.

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