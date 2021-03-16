Фестиваль зимних видов спорта "Winter Fest" прошёл в Дзержинске. ФОТО: администрация г. Дзержинска

В прошедшие выходные на ледовой арене дзержинского ФОКа "Ока" прошёл фестиваль зимних видов спорта "Winter Fest". Его провели при поддержке городской администрации в рамках корпоративной программы социальных инвестиций компании СИБУР "Формула хороших дел". Девиз фестиваля в этом году "Больше движения – больше побед".

В первый день фестиваля прошёл брифинг с участием Заслуженного мастера спорта России, Олимпийского чемпиона 2002 года и обладателя ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени Алексея Ягудина и представителей городской власти.

– В Дзержинске всегда уделялось большое внимание спортивной сфере и всем, кто в ней занят. Это и развитие спортивной инфраструктуры, и развитие традиционных видов спорта, среди которых футбол, хоккей, лыжный спорт, баскетбол, волейбол, плавание, единоборства и ещё десятки других, и создание новых секций. Например, в ближайшей перспективе планируется открытие отделений регби, пейнтбола и скалолазания, – рассказал первый заместитель главы города Глеб Андреев. – От имени главы города благодарю СИБУР за такое яркое мероприятие для юных спортсменов Дзержинска, как "Winter Fest", и за то внимание, которое компания уделяет социальной жизни нашего города.

После брифинга и торжественного открытия фестиваля прошли мастер-классы Алексея Ягудина для юных фигуристов Дзержинска и их тренеров. Во второй день спортивного мероприятия своим опытом и мастерством с детьми поделился Заслуженный мастер спорта России, многократный призёр Чемпионатов России, серебряный призёр Чемпионата мира 2002 года и один из лучших атакующих защитников за всю историю проведения Чемпионатов России и СССР хоккеист Александр Гуськов.

В конце мастер-классов участникам вручили сертификаты с автографами знаменитых чемпионов. Ребята и их родители сделали фото на память и пообщались со знаменитыми спортсменами.

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