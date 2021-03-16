В Дзержинске в 2021 году отремонтируют пять участков дорог.

На проведение дорожных работ в 2021 году в Дзержинске выделено более 700 миллионов рублей. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе планируется отремонтировать пять участков дорог. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Дзержинск является вторым городом региона по численности населения и крупным промышленным центром, - напомнил глава региона. - Качественная дорожная инфраструктура важна как для комфорта жителей, так и для повышения инвестиционной привлекательности. Речь идет не только о ремонте, но и о реконструкции дорог.

По словам губернатора, в этом году продолжатся работы на Красноармейской улице. Там, помимо расширения проезжей части, идет строительство ливневой канализации и шумозащитных экранов. На Красноармейской улице проезжая часть протяженностью 2 км будет расширена до четырех полос.

- По обеим сторонам дороги будут заменены все остановочные павильоны и обустроены заездные «карманы», - рассказал глава региона. - Появится и новая линия освещения.

С наступлением благоприятных погодных условий начнется ремонт ещё на трех участках городских дорог, в том числе на улицах Петрищева, на участке улицы Гайдара от улицы Бутлерова до проспекта Циолковского, на участке улицы Черняховского от проспекта Ленина до улицы Октябрьская.