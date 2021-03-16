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Общество16 марта 2021 17:32

Голосование по проекту "Вам решать!" для пригородов Дзержинска стартует сегодня

Продлится голосование до 15 апреля
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Сегодня стартует голосование по проекту "Вам решать!" на электронной площадке www.вамрешать.рф. Проводится оно будет с 16 марта по 15 апреля. В процессе голосования будут отбираться заявки для участия в региональном проекте "Вам решать!". Дзержинск в этом голосовании представляют 12 проектов благоустройства общественных пространств и пригородных посёлков. Информацией об этом поделилась пресс-служба мэрии города химиков.

– Благодаря реализации проекта "Вам решать!" у жителей пригородных посёлков есть реальная возможность повлиять на благоустройство своей малой родины, – подчеркнул мэр Дзержинска Иван Носков. – Это касается и строительства дорог, и обустройства детских площадок для самых маленьких посельчан, и других социально-культурных объектов. Считаю, что средства бюджетов всех уровней необходимо тратить на то, что действительно востребовано жителями, именно поэтому с этого года мы внедряем в Дзержинске инициативное бюджетирование. Призываю жителей города активнее принимать участие в реализации проектов, использовать все возможности для создания комфортной среды.

Пригородные посёлки Дзержинска представили на голосование четыре проекта по направлению "Наши дороги", один – направления "Наша память", два – направления "Всё лучшее детям" и пять проектов – направления "Спорт для всех". Подробнее о них можно прочесть на вамрешать.рф и в пабликах администрации города Дзержинска в соцсетях.

– Сейчас наша поддержка нужна жителям пригородных посёлков: Горбатовки, Бабино, Гавриловки, Игумнова, Жёлнина и Пыры. Поможем посёлкам – поможем всему округу. Голосуйте за инициативные проекты – вместе мы сможем многое сделать для развития городского округа! – подытожил Иван Носков.

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