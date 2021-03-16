«ЛУКОЙЛ» принял участие в праздновании Масленицы в Кстове.

14 марта в Кстово отпраздновали проводы зимы.Компания «ЛУКОЙЛ» традиционно приняла участие в масленичных гуляниях, которые проходили на площади Ленина. Для кстовчан была подготовлена обширная праздничная программа, фотозона и угощения.

На площадке была организована специальная программа с аниматорами для детей. В этот день каждый кстовчанин смог окунуться в атмосферу русских гуляний, поучаствовать в веселых конкурсах, поводить хороводы с зажигательными скоморохами, ростовыми куклами и, конечно же, отведать масленичных лакомств.Всех присутствующих на празднике щедро угощали горячими блинами, пирогами с чаем и леденцами. Раздача производилась с учетом всех требований,обеспечивающих предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

С началом весны кстовчан и гостей города от компании «ЛУКОЙЛ» поздравил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.

– От всей души поздравляю вас с исконно русским праздником - Масленицей! Это веселые проводы зимы с радостным ожиданием близкого тепла и пробуждения жизни. Пусть вместе с холодами уйдут все невзгоды, печали и тревоги, а этот светлый и радостный праздник принесет в каждый дом согласие и любовь! Пусть все ваши добрые дела и начинания будут всегда успешны, заветные мечты воплотятся в жизнь. Крепкого всем здоровья, мира, радости, благополучия и счастья! - сказал Антон Гребень в своем поздравлении.

Проводы зимы пришлись по душе, как взрослым, так и детям, а атмосфера праздника зарядила всех особой доброй энергетикой и положительными эмоциями. На память все желающие смогли сфотографироваться на фоне тематической фотозоны «Широкая Масленица».Кульминацией последнего дня Масленой недели стало сожжение соломенного чучела, символизирующего зиму.