Экосистему парковых пространств планируют создать в Нижнем Новгороде

Депутаты нижегородской Думы порекомендовали мэрии города разработать муниципальную программу развития парков и скверов Нижнего Новгорода. Предложение было озвучено вчера, 15 марта, в процессе обсуждения результатов деятельности МАУ "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода" на заседании постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству.

В прошлом году объём финансового обеспечения Дирекции парков и скверов составил 15,9 миллиона рублей. Дополнительно было выделено шесть миллионов рублей на приобретение основных средств и развитие инфраструктуры общественных пространств. Эти данные сообщил директор департамента развития предпринимательства администрации города Александр Симагин.

Он же рассказал, что задача перед дирекцией на 2021 год – создать экосистему городских парковых пространств, в которую войдут восемь территорий общей площадью 131,6 гектара. Для этих целей рассчитывается выделить 39 миллионов рублей субсидий, на приобретение основных средств – четыре миллиона, на проведение мероприятий – два миллиона.

На сегодня три территории переданы на обслуживание учреждению: это парк "Дубки", парк Свердлова и зона отдыха Гребного канала. В следующем квартале будут переданы парк Станкозавода, Светлоярский парк и зона второго паркового озера на Молодёжном проспекте. Согласно плану, до конца 2021-ого под управление дирекции перейдут парк Кулибина, Автозаводский парк и парк имени 777-летия Нижнего Новгорода.

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