В Кстове горит склад площадью 500 квадратных метров

В Кстове Нижегородской области горит склад площадью 500 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Сообщение о пожаре поступило в 11:42 16 марта, - рассказали в ведомстве. – Пожару был присвоен второй ранг сложности. Сейчас складское здание горит на всей площади. По предварительным данным, площадь здания составляет 500 квадратных метров.

По данным спасателей, информация по погибшим и пострадавшим уточняется. Сейчас обстоятельства этого происшествия выясняются.

- В ликвидации последствий пожара задействованы 30 человек и восемь единиц техники, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали, что утром 16 марта в Нижнем Новгороде загорелся склад с газовыми баллонами. В результате пожара пострадал работник склада. Взрыва удалось избежать только благодаря оперативной работе спасателей.