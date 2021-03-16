Площадь у Вечного огня в Нижегородском кремле отремонтируют за 151 млн рублей. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Капитальный ремонт площади мемориала «Вечный огонь» нижегородского кремля будет проведен в 2021 году. Сейчас областная администрация ищет подрядчика, который займется реконструкцией обелиска и прилегающей территории.

Согласно информации с сайта госзакупок, на эти цели планируется направить более 151 млн рублей. Благоустройство должно быть полностью завершено к 31 июля 2021 года. Согласно условиям контракта, работы должны проводиться в будни с 8 до 20 часов, в выходные дни - по согласованию с заказчиком, однако в случае существенного отставания по срокам подрядчик должен обеспечить круглосуточную работу в три смены на объекте.

Гарантийный срок на объект составляет пять лет – именно столько времени подрядчик будет обязан устранять возникшие недочеты за свой счет.

Кроме того, около 200 млн рублей направлено на противооползневые мероприятия и комплексное благоустройство территории вдоль мемориала «Вечный огонь» в Нижегородском Кремле.