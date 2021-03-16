Врачи и учёные ПИМУ разрабатывают модель SMART-поликлиники — об этом заявил ректор Приволжского медуниверситета Николай Карякин на своей странице ВКонтакте. Он также уточнил, что в пилотном проекте участвуют № 4 и № 7 поликлиники Нижнего Новгорода.— С помощью цифровых технологий мы рассчитываем повысить охват диспансерным наблюдением нижегородцев с хроническими неинфекционными заболеваниями, перераспределить нагрузки между врачами и средним медперсоналом, — пояснил руководитель ПИМУ. — В команде проекта кардиологи, эндокринологи, онкологи, гастроэнтерологи, дерматологи, гинекологи, а также юристы и программисты.По словам Николая Карякина, пациентам, находящимся на диспансерном наблюдении, будет предложено заполнить две электронные анкеты для выявления факторов риска. Специальное приложение обработает результаты и предоставит список необходимых обследований. После чего на приём к врачу пациент придёт уже с результатами анкетирования и обследований.— Мы рассчитываем, что технология SMART-поликлиники сократит время ожидания медпомощи, повысит удовлетворённость качеством медицинской помощи, станет образцом эффективной модели диспансерного наблюдения для тиражирования на другие медицинские организации, — подвёл итог Николай Карякин.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!