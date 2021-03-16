Горячую воду, свет и тепло отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода

Сегодня, 16 марта, горячую воду, отопление и электричество отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода. Причина заключается в проведении плановых работ на системах ЖКХ для повышения уровня надёжности систем. Данные об отключениях размещены на официальном сайте нижегородского Управления ГОЧС.

Таким образом, с 09:00 до 13:00 в трёх домах Приокского района — домах № 4, 198 по проспекту Гагарина и в доме № 5 по улице Жукова — отключат центральное отпление. В том же Приокском районе в микрорайоне Щербинки-1 в домах № 1, 2, 4, 5, 6, 7 с 08:00 до 16:00 не будет электричества.

А с 10:00 до 14:00 жильцы домов № 30, 40, 42 по улице Чаадаева в Московском районе Нижнего Новгорода останутся без горячей воды.

Напомним, плановые работы для повышения надёжности систем ЖКХ проводятся в областном центре регулярно. Так, недавно мы рассказывали об отключениях в Сормове и Канавине.

Ранее, днём 10 марта, из-за скрытой утечки водопровода на Московском шоссе без холодной воды остались 28 жилых домов. Тем же вечером подачу воды возобновили.

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