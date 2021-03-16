Четыре территории благоустроят на Автозаводе в 2021 году. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Четыре общественных пространства будет благоустроено в Автозаводском районе в 2021 году. Благоустройство проводится по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Как сообщили в администрации Нижнего Новгорода, в этом году преобразятся бульвар по улице Школьной, территория вдоль озера на улице Пермякова, Парк Славы (2 очередь), а также территория Культбазы на Северном.

В частности, на Культбазе появится современная детская площадка, спортивные снаряды, велопарковка, скамейки и урны – все оборудование российского производства. Здесь будет разбит настоящий сквер с тротуарами и велодорожкой, также будут высажены дополнительные деревья и кустарники: каштаны, клены, сирень, спирея и другие декоративные растения.

Подрядчик готов приступить к работам, как только позволит погода. Работа будет вестись в тесном взаимодействии с местными жителями, которые уже высказали свои пожелания и предпочтения во время обсуждения проекта благоустройства.

Напомним, в 2020 году в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта было благоустроено 33 парка и сквера, а в этом году предстоит благоустроить еще 34 общественных пространства.