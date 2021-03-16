Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с кончиной врача Владимира Соколова

Губернатор Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с кончиной первого главврача нижегородской кардиохирургической больницы Владимира Соколова. Заслуженный врач России ушел из жизни 14 марта на 75 году жизни.

Глава региона отметил, что с именем Владимира Соколова неразрывно связаны становление и деятельность больницы, которой он посвятил значительную часть своей трудовой деятельности.

«Коллеги, пациенты и врачи запомнят его как высококлассного врача и замечательного ученого, блестящего организатора и сильного руководителя. Владимир Владимирович внес значительный вклад в развитие кардиохирургии в регионе», - отметил Глеб Никитин.

Владимир Соколов возглавлял «Специализированную кардиохирургическую клиническую больницу» с 1985 по 2009 годы.