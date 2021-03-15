Второй поезд в Простоквашино отправится из Нижнего Новгорода 27 марта

Второй поезд в деревню Простоквашино отправится из Нижнего Новгорода 27 марта. Как указано на сайте нижегородского правительства, в тёплое время года маршрут будет дополнен посещением экскурсионного маршрута в Урень, а также дегустациями местной ряженки и другой молочной продукции.

– Туристический комплекс "Простоквашино" будет построен в деревне с одноимённым названием. Хотя она и существует уже несколько столетий, но популярность обрела только после выхода мультфильма, – рассказал "Комсомольской правде" в Нижнем Новгороде" методист отдела культуры Тонкинской администрации Андрей Куклин. – В этом парке будут интересные места и для взрослых, и для маленьких посетителей. Пока малыши будут отдыхать на детской площадке или кататься на ездовых собаках, их родители тоже смогут найти себе занятие по вкусу.

Туристическая электричка следует по маршруту "Нижний Новгород–Урень" без остановок, а до самой деревни из известного мультфильма туристы добираются на специальных туристических автобусах.

Также известно, что третий рейс запустят 10 апреля.

О первом рейсе, прошедшем 13 марта, мы рассказывали ранее.

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