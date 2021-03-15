Проект дублёра проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде одобрила госэкспертиза

Госэкспертиза одобрила проектно-сметную документацию дублёра проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Newsroom24 со ссылкой на МКУ "ГУММиД" города.
Про проекту магистраль состоит из полукилометрового подземного тоннеля и почти полуторакилометровой эстакады. Дорога будет шестиполосной с двумя многоуровневыми развязками. Дублёр призван существенно разгрузить проспект Гагарина и обеспечить связь новых микрорайонов (Анкудиновский парк, Цветы, Новинки и Новая Кузнечиха) с центром города. В перспективе он может также связать их с аэропортом "Стригино".
Напомним, в феврале 2020 года нижегородское правительство представило проект дороги-дублёра, а в начале декабря направило в правительство России обращение о выделении финансирования на строительство.
Теперь, когда получено положительное заключение госэкспертизы по проектно-сметной документации дублёра Гагарина, следующим этапом станет поиск финансирования для реализации проекта.
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