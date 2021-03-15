Шесть тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижегородского района за сутки Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

В прошедшую ночь с 14 на 15 марта дорожные службы убирали следующие улицы Нижегородского района Нижнего Новгорода: Малая Покровская, Алексеевская, Пискунова, Почаинская, Малая Ямская и Родионова. Всего за сутки с этих территорий вывезли шесть тысяч кубометров снега. Данными об этом поделилась администрация района.

Сегодня комплексная уборка продолжается на придомовых территориях и внутриквартальных проездах улицы Богдановича, микрорайона "Верхние Печёры" (около школ № 103 и №7) и микрорайона "Усиловский". Для этого привлекались силы ДУКа Нижегородского района, ТСЖ и подрядной организации МП "РЭД".

– На данный момент в комплексной уборке задействовано более 30 единиц спецтехники и 139 дорожных рабочих, – доложил начальник управления содержания дорог администрации Нижегородского района Константин Лицов.

Напомним, чуть ранее мы сообщали, что с 17 марта в Нижем Новгорода вводится режим повышенной готовности в связи с паводками.

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