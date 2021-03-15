Платформа обратной связи появилась на региональном портале Госуслуг Нижегородской области

Платформа обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" появилась на региональном портале Госуслуг Нижегородской области. Губернатор региона Глеб Никитин прокомментировал это обновление и подчеркнул, что оно позволит нижегородцам и жителям области оставлять предложения по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг. А также рассказать о той или иной проблеме.

– Цифровые сервисы дают огромные возможности по запуску новых механизмов обратной связи. Такие каналы позволяют находить быстрые и своевременные решения самых разных проблем. В регионе уже успешно работает портал "Вам решать". Кроме того, проблемы жителей решаются через обращения в соцсетях, которые фиксирует Центр управления регионом, – напомнил Глеб Никитин.

И добавил, что платформа обратной связи была создана по поручению президента России в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" нацпроекта "Цифровая экономика".

– Уверен, что данное решение станет важной и востребованной частью работы портала, – заключил глава Нижегородской области.

К этому сервису можно обратиться через главную страницу регионального портала Госуслуг (gu.nnov.ru). Для пользования платформой необходимо авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Обращения распределяются по четырём категориям:

- Информационные технологии;

- МФЦ "Мои документы";

- Портал госуслуг;

- Иное.

Распределение помогает ускорить обработку заявок и реагировать оперативнее.

Пользователь может описать суть предложения или проблемы и прикрепить фото с места события. На рассмотрение сообщения отведено 30 дней со дня его регистрации. Но большинство вопросов решаются в течение 10 календарных дней. Ответ придёт в "Личный кабинет" пользователя.

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