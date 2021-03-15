Двое нижегородцев полгода прятали тело убитого мужчины в сарае. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Богородске двое мужчин убили своего нового знакомого и полгода прятали его тело в сарае. Скоро обвиняемые предстанут перед судом, сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Преступление было совершено в декабре 2019 года в одной из квартир на улице Гагарина, куда двое местных жителей пригласили в гости своего нового товарища, с которым познакомились накануне. В ходе застолья, которое не обошлось без спиртного, гость начал оказывать знаки внимания сожительнице одного из них, и мужчинам это не понравилось. По версии следствия, между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемые расправились с соперником.

«Они нанесли мужчине несколько ударов ножом в область грудной клетки и живота. От полученных ранений тот скончался на месте происшествия», - рассказали в СК.

Далее тело убитого они спрятали в неотапливаемом сарае, где оно пролежало целых шесть месяцев. Летом труп нашли и завели уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц».

Вину в содеянном один из обвиняемых признал полностью, второй частично. Оба они находятся под стражей, и скоро их ждут суд.