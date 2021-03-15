В Нижегородской области продолжат развивать комплекс ГТО

В марте 2021 года физкультурному комплексу ГТО исполнилось 90 лет. Семь лет назад началось его возрождение.

- Много лет комплекс ГТО является основой физического воспитания граждан нашей страны. За последние 7 лет к нему присоединилось 14,5 миллиона человек, - отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. - Треть из них успешно справились с испытаниями и получили знаки отличия.

Учитывая интерес россиян к спорту, в рамках национального проекта «Демография» в российских парках было построено 1128 площадок. В дальнейшем развитие комплекса ГТО планируется продолжать. К 2024 году по стране планируется построить еще 650 таких площадок.

Площадки ГТО представляют собой комплекс разноуровневых перекладин и брусьев с лавками для пресса, сектором для прыжков в длину и другими уличными тренажёрами. Впрочем, одними только площадками дело не ограничивается. Сейчас в Нижегородской области действует 58 центров тестирования, где каждый может узнать о ГТО и пройти испытания.

- С 2019 года физкультурно-спортивный комплекс ГТО вошел в состав федерального проекта «Спорт – норма жизни!» нацпроекта «Демография», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Благодаря этому у нас в регионе за последние два года создано 29 малых спортивных площадок, а в поселке Бутурлино появился физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.