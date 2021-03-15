26 человек тушили пожар сегодня в посёлке Ильино. Фото: Артур Сазонов

Пожар в посёлке Ильино Володарского района Нижегородской области тушили 26 человек и девять единиц спецтехники. В том числе шесть человек от МЧС России и 18 единиц техники. Этими данными поделилась пресс-служба ведомства.

Пожар был ликвидирован в 8:20 – спустя два часа от начала возгорания. Погибших и пострадавших в происшествии нет.

Напомним, подробности о пожаре мы рассказывали несколько часов назад: он произошёл сегодня, 15 марта, на улице Лесной в посёлке Ильино. По информации от ГУ МЧС России по Нижегородской области, там загорелся трёхквартирный дом. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 6:20. По приезде пожарно-спасательные подразделения установили горение кровли на площади 160 "квадратов". Чтобы локализовать огонь, пожарным понадобился почти час. К счастью, жильцы дома смогли выбежать на улицу самостоятельно.

А также оказалось, что дом предназначен под расселение.

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