Площадь Маркина в Нижнем Новгороде украсили к Масленице за 387 тысяч рублей

В Нижнем Новгороде потратили почти 400 тысяч рублей на украшение площади Маркина к празднованию Масленицы. Напомним, нижегородцы отметили её с размахом вчера, 14 марта. Свидетельства суммы, ушедшей на украшение площади, размещены на официальном сайте госзакупок.

А именно 387,8 тысячи рублей предложило МАУК0 "Дирекция по проведению культурно-массовых мероприятий города Нижнего Новгорода" в качестве стартовой цены. Согласно заказу, подрядчик должен был установить фотозоны и ярмарочные домики, стилизовав площадь Маркина под настоящую русскую деревню. А также, по окончании гуляний, демонтировать все конструкции.

Ранее мы рассказывали, что масленичные гуляния в Нижнем Новгороде обязаны были проводиться с соблюдением всех "ковидных" мер безопасности. Это решение принадлежало штабу по борьбе с распространением COVID-19. Утвердил решение губернатор области Глеб Никитин.

— Масленица всегда была символом прихода весны и дарила надежду. Таких эмоций особенно не хватает в последние месяцы, — сказал тогда глава региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!