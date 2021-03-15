Площадь Маркина в Нижнем Новгороде украсили к Масленице за 387 тысяч рублей

В Нижнем Новгороде потратили почти 400 тысяч рублей на украшение площади Маркина к празднованию Масленицы. Напомним, нижегородцы отметили её с размахом вчера, 14 марта. Свидетельства суммы, ушедшей на украшение площади, размещены на официальном сайте госзакупок.
А именно 387,8 тысячи рублей предложило МАУК0 "Дирекция по проведению культурно-массовых мероприятий города Нижнего Новгорода" в качестве стартовой цены. Согласно заказу, подрядчик должен был установить фотозоны и ярмарочные домики, стилизовав площадь Маркина под настоящую русскую деревню. А также, по окончании гуляний, демонтировать все конструкции.
Ранее мы рассказывали, что масленичные гуляния в Нижнем Новгороде обязаны были проводиться с соблюдением всех "ковидных" мер безопасности. Это решение принадлежало штабу по борьбе с распространением COVID-19. Утвердил решение губернатор области Глеб Никитин.
— Масленица всегда была символом прихода весны и дарила надежду. Таких эмоций особенно не хватает в последние месяцы, — сказал тогда глава региона.
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