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Общество15 марта 2021 10:07

В Нижнем Новгороде отменен режим ЧС, введенный из-за снегопадов

Он действовал на протяжении месяца
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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В Нижнем Новгороде отменен режим ЧС, введенный из-за снегопадов.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Режим ЧС, введенный в Нижнем Новгороде из-за снегопадов, отменяется с 15 марта. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Как следует из текста постановления, отмена режима чрезвычайной ситуации стало возможным благодаря «улучшению погодных условий». Действительно, в минувшие выходные в регион наконец-то пришло долгожданное потепление. По прогнозам синоптиков, на этой неделе потеплеет до +4 градусов, однако в выходные вновь ожидается похолодание.

Напомним, режим ЧС был введен в Нижнем Новгороде 13 февраля. Причиной такого решения мэрии стали снегопады, которые обрушились на город. Режим повышенной готовности в таких случаях вводится для того, чтобы обеспечить надлежащее состояние улично-дорожной сети.