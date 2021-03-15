Нижегородец, оттаскавший ребенка за ухо, привлечен к уголовной ответственности. Фото: Андрей КАРА

Непедагогичные методы воспитания пасынка привели нижегородца на скамью подсудимых.33-летний житель Ковернинского района привлечен к уголовной ответственности за то, что оттаскал за ухо ребенка своей сожительницы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, уголовное дело было возбуждено по статье «Совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль».

«В декабре прошлого года мужчина, находясь в своем доме, в ходе ссоры взял трехлетнего мальчика за ухо и волосы, потянул и повел его в другую комнату, причинив ребенку физическую боль», - рассказали в прокуратуре.

Кто-то из домашних не оценил таких методов воспитания и написал на мужчину заявление. В итоге горе-папаша был осужден к наказанию в виде 180 часов обязательных работ. Кроме того, с него взыскали компенсацию морального вреда.