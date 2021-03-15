Трехквартирный дом загорелся в Володарском районе утром 15 марта. Фото: Артур Сазонов

Утро понедельника выдалось крайне тревожным для жителей удицы Лесной в поселке Ильино Володарского района. Там сегодня утром загорелся трехквартирный дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«Сообщение о возгорании поступило в 6:20. Пожарно-спасательные подразделения работают по рангу пожара № 1-БИС. Происходит горение кровли по всей площади 160 квадратных метров», - рассказали в ведомстве.

Почти час понадобился пожарным, чтобы локализовать огонь. По предварительной информации, пострадавших нет: все пять жильцов, находившиеся в доме в момент возгорания, самостоятельно выбежали на улицу. Как стало известно, дом предназначен под расселение.