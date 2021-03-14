В Нижнем Новгороде освятили колокола для Петропавловского храма

Чин освящения совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Фото: Сергей Лотырев

Новые колокола для Петропавловского храма освятили в Нижнем Новгороде. На звоннице установят десять колоколов общим весом 1100 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.

Колокола в наш город привезли из Ярославской области, где специалисты занимались их изготовлением. Они стали подарком для старинной Петропавловской церкви от попечителей, благотворителей и прихожан.

Освящение и богослужение провел митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Затем он совместно с настоятелем храма позвонили несколько раз в самый большой колокол, который весит полтонны.

- Колокольный звон – это молитва перед Богом в звуке. И каждый раз, когда эти колокола будут звучать, они будут напоминать человеку о Боге, звать его на молитву, просвещать его сердце, - подчеркнул митрополит Георгий.

После на временной звоннице для собравшихся состоялся небольшой концерт от руководителя нижегородской школы звонарей Алексея Кофанова. В завершении даже каждому желающему прихожанину позволили позвонить в новосвященные колокола.

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