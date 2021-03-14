Нижегородские школьники сдают вторсырье и жертвуют деньги на благотворительность

Минэкологии региона поощрило школьников за участие в экологических проектах. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Ученики школы №110 в Нижнем Новгороде активно участвуют в экологических проектах. Ребята на регулярной основе сдают вторсырье, а вырученные деньги направляют на благотворительность - в помощь больным детям. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В настоящее время охрана окружающей среды – крайне актуальная тема, поэтому за вклад в это дело юных экоактивистов решили поощрить. Представители министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области вручило школьникам почётные дипломы и подарки.

- Любить и беречь природу, свой город, разбираться в экологических вопросах нужно приучать с детства, - подчеркнул замминистра экологии и природных ресурсов по региону Александр Гриднев. - Уже сейчас ребята являются носителями ценной информации, которой они могут поделиться как со сверстниками, так и с родителями, восполняя тем самым пробелы в знаниях взрослых.

В экопроекты в школе №110 вовлечены все: педагоги, учащиеся старших и младших классов, а также их родители. В частности, общими усилиями собрано уже около 50 килограммов батареек, которые затем отправляют на переработку. В другом проекте - «Волшебная крышечка» дети собирают пластиковые крышечки, которые тоже отправят на переработку.

- В школе также ведется активный сбор макулатуры, ежегодно проходят субботники в сквере Победы и экологические рейды на Мещерском озере, - поделилась заместитель директора по воспитательной работе школы №110 Юлия Шувалова.

Напомним, реализация национального проекта «Экология» проходит в рамках указа президента РФ Владимира Путина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!