Ярмарки вакансий пройдут в нескольких районах Нижегородской области

Ярмарки вакансий состоятся в центрах занятости районов Нижегородской области с 16 по 25 марта 2021 года. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области

Мероприятия будут проходить в центрах занятости Дальнеконстантиновского, Краснобаковского, Павловского, Сергачского, Уренского, Шатковского районов, а также Арзамаса, Кулебак, Навашина, Первомайска и Сарова.

Специалисты центров занятости будут оказывать помощь в поисках работы, информировать посетителей о положении на рынке труда и услугах службы занятости населения, а также ознакомят посетителей с банком вакансий. Затем посетители смогут пройти собеседования, освоить навыки составления резюме и при необходимости проконсультироваться с юристами.

Напомним, что 18 и 23 марта для жителей Балахнинского и Сосновского районов, а также Дзержинска, Бора и Нижнего Новгорода состоятся online-ярмарки вакансий учебных и рабочих мест.

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