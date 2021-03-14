График уборки улиц от снега в Нижнем Новгороде на 14 марта

В Нижнем Новгороде продолжают расчищать улицы и дворы от снега. Фото: Администрация Нижнего Новгорода.

Дорожные и коммунальные службы Нижнего Новгорода продолжают работы по уборке и вывозу снега с улиц, а также прометанию дорог и просыпке противогололедными материалами.

Сегодня в Московском районе комплексную уборку будут проводить во дворах домов по улице Чаадаева (№ 8, 10, 12, 14).

- Дорожные предприятия выводят на работу 21 единицу техники, 30 рабочих, - поделился глава Московского района Владимир Кропотин.

Расчисткой дворов сейчас занимаются 17 единиц техники и 217 дворников от ДУКов, от ТСЖ работает 6 единиц техники и 85 дворников. Всего за прошедшие сутки с дорожно-уличной сети Московского района вывезено 1 254 кубометров снега.

Основной упор в уборке дорог в Ленинском районе сосредоточен на улицах Июльских Дней, Переходникова, Партизанская, Героя Попова и дублёре проспекта Ленина. Всего в уборке района сейчас задействовано 21 единица спецтехники и 21 дорожный рабочий.

- С начала зимнего сезона с улиц района вывезено около 74 тысяч кубометров снега, - отметил глава Ленинского района Александр Кулагин.

В Приокском районе 42 единицы снегоуборочной техники и 17 дорожных рабочих расчистят снег с улиц Шапошникова, Тропинина и 40 лет Победы.

- За последние сутки в районе было вывезено 2 674 кубометров снега, использовано 35 тонн пескосоляной смеси, - рассказал глава Приокского района Михаил Шатилов.

В Сормово техника сегодня будет убирать снег на улицах Машинная, Ростислава Алексеева и внутриквартальных проездах проспекта Кораблестроителей. Ранее от снега был очищен частный сектор – на улицах Танкистов и Метро, также сугробы вывезли с улиц Коминтерна и КИМа.

Работы по расчистке дорог в Сормовском районе сейчас проводят 36 единиц техники и 34 дорожных рабочих.

Продолжат вывозить снег и в Советском районе, там уборку проведут на улицах Богородского и Рыбинская, а также проспекте Гагарина.

Согласно утверждённому графику, 37 единиц спецтехники и 56 дорожных рабочих очистят кварталы улиц Тунгусская и Киевская. Особое внимание уделят кварталу на улице Дунаева (от улицы Ижорская до улицы Полтавская), а также кварталу по улице Генкиной (от улицы Полтавская до улиц Тунгусская, Горловская, Рукавишниковых, Заярская).

- Серьёзное внимание уделяется расчистке внутриквартальных проездов, связывающих улицы и дворовые территории, - подчеркнул глава Советского района Сергей Колотов. - Также производится вывоз больших снежных масс, образовавшихся около обочин дорог и бордюров.

В Автозаводском районе снегоуборочная техника занимается расчисткой тротуаров и подходов к пешеходным переходам на улицах Комсомольская, Автомеханическая, Прыгунова, Ватутина, проспекте Веденяпина, проспекте Ленина, бульваре Коноваленко и частном секторе.

Комплексная уборка идёт в квартале, ограниченном улицами Коноваленко, Ватутина и Ильича.

- На центральных дорогах и внутриквартальных проездах сейчас работает 43 единицы техники и 155 дорожных рабочих, - сообщил глава администрации Автозаводского района Александр Нагин. - Ещё 900 дворников и 52 единицы техники задействованы в расчистке от снега и наледи и вывозе снега с придомовых территорий.

В Канавинском районе проводится снегоуборочная кампания на Волжской набережной и Стрелке. Ведутся работы по уборке снега на улицах Карла Маркса, Пролетарской, Электровозная, Ухтомского, Гороховецкая, Путейская, Гордеевская, Советская и Сергея Акимова.

- Ежедневно в круглосуточном режиме работают от 40 до 50 единиц спецтехники и более 100 дорожных рабочих, не считая сил домоуправляющих компаний, - сообщил глава Канавинского района Олег Алёшин.

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