Ещё тринадцать нижегородцев скончались от коронавируса

По последним данным на 14 марта, в Нижегородской области, к сожалению, за сутки не справились с коронавирусом тринадцать жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе насчитывает теперь 2 639 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, что в этом году масленица в Нижнем Новгороде проходит под строгим соблюдением коронавирусных ограничений.

- Вместе с тем, мы призываем всех жителей региона быть максимально внимательными и без особой необходимости не посещать массовые мероприятия. Лучше всего отметить Масленицу в кругу родных и близких, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Кроме того, ранее глава региона также внес новые поправки в указ о режиме повышенной готовности. В частности, в театрах, концертных залах и цирках возобновляется работа гардеробов.

Также изменения касаются проведения церемоний бракосочетания. Смягчились и требования к организации ряда публичных мероприятий.

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